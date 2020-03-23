السعودية: الغرامة والسجن للمخالفين لحظر التجوال

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، معاقبة المخالفين لحظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، بغرامة 10 آلاف ريال، وتكون متضاعفة عند التكرار، وإذا عاد المخالف للمخالفة فإنه سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن كل مخالف لقرار المنع سيُعاقب بعقوبة السجن المُشار إليها، مشيرة إلى أن هذه العقوبات لا تسري في حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة.

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وأهابت الداخلية جميع المواطنين، باتباع التعليمات بحظر التجوال؛ للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 21 يومًا اعتبارًا من اليوم، بدءًا من الـ 7 مساءً حتى الـ 6 صباحًا.