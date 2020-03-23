الصحة العالمية تحذر 4 دول أوروبية من الوصول إلى نفس مصير إيطاليا بسبب كورونا

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أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين أن 4 دول في قارة أوروبا باتت مهددة بمواجهة نفس مصير دولة إيطاليا خلال المرحلة القادمة، وذلك بخصوص تفشي وانتشار فيروس كورونا بشكل أكبر وارتفاع أعداد المصابين والوفيات.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية خلال بيان رسمي لها اليوم أن دولاً مثل إسبانيا إضافة إلى فرنسا وأيضاً سويسرا وأخيراً ألمانيا، باتت مرشحة لتزايد أعداد المصابين فيها بفيروس كورونا إلى الضعف في الأسبوعين القادمين.

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وأشارت أيضاً إلى أن السلطات الصحية في هذه الدول يجب عليها توخي الحذر جيداً في أدق التفاصيل اليومية خلال التعامل مع مكافحة ذلك الفيروس، حتى لا يُصبح مصير هذه الدول مثل دولة إيطاليا على سبيل المثال.

وشددت منظمة الصحة العالمية في البيان على أن إيطاليا تُعتبر في الوقت الراهن هي الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث وصل عدد الوفيات فيها حتى هذه اللحظة إلى 4032 حالة، فيما باتت أعداد المصابين يتخطى حاجز 6000 حالة بصفة يومية وهي الأرقام الاستثنائية التي لم تشهدها أي دولة على الإطلاق من قبل.

وأضافت أيضاً أن دولة سويسرا قد ارتفع فيها أعداد المصابين بفيروس كورونا ووصل إلى حوالي 7000 حالة حتى هذه اللحظة، بينما لم يتخطى حاجز الوفيات 75 حالة مع احتمالية ارتفاع هذه الأرقام بنسبة كبيرة في الأيام القادمة.

وتبدو إسبانيا بدورها في حالة مأساوية بعدما ارتفع أعداد المصابين فيها بفيروس كورونا إلى 25 ألف حالة، أما عدد الوفيات إثر الإصابة بذلك الفيروس القاتل فقد وصل إلى 1300 حالة حتى هذه اللحظة.

ولا يبدو الوضع جيداً على الإطلاق في دولة فرنسا بعدما وصل أعداد المصابين فيها بفيروس كورونا إلى 112 ألف حالة حتى الآن، بينما وصل عدد الوفيات إلى 562 حالة، أما دولة ألمانيا قد ارتفع فيها أيضاً أعداد المصابين بالمرض ووصل إلى حوالي 17 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 47 حالة، مما يؤكد بالتالي على أن قارة أوروبا باتت تُعاني من المرض بعكس غيرها.

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