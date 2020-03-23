الصحة العالمية تجيب على 18 تساؤلاً بخصوص فيروس كورونا المستجد

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حرصت منظمة الصحة العالمية على إعداد تقرير شامل حول العديد من تساؤلات الناس حول العالم بأكمله، وذلك بخصوص أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا حتى يكون العالم بأكمله على دراية بكل التفاصيل المتعلقة بذلك المرض مثل أعراضه إضافة إلى طرق الوقاية منه.

وقامت صحيفة “ميرور” الإنجليزية بنشر ذلك التقرير الاسترشادي في عددها الصادر اليوم الإثنين، من أجل مساعدة العالم على مواجهة فيروس كورونا بأفضل طريقة ممكنة بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

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وإليكم الآن جميع التساؤلات التي أجابت عنها منظمة الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا المستجد:

أشعر بالمرض، كيف يمكنني معرفة إذا كنت مصاباً وقتها بفيروس كورونا ؟ أعراض فيروس كورونا المستجد هي ارتفاع شديد في درجات الحرارة إضافة إلى السعال الشديد المتواصل لمدة ساعة كاملة مع زيادة حدة هذه الأعراض خلال 14 يوماً. هل تُعتبر أعراض الاضطراب في المعدة أو الصداع من أعراض فيروس كورونا ؟ نعم ولكن يجب أن تكون هذه الأعراض ظاهرة في نفس التوقيت مع أعراض أخرى مثل صعوبة في التنفس إضافة إلى سيلان في الأنف وأيضاً ألم في الصدر والتهاب في الحلق وأخيراً فقدان شهية الطعم والرائحة. هل يمكن تناول دواء الإيبوبروفين من أجل تخفيف أعراض فيروس كورونا ؟ لا يمكن فعل ذلك تماماً نظراً لأن تناول ذلك الدواء يُزيد من آثار فيروس كورونا داخل جسم المريض. كيف يمكن الحفاظ على درجة حرارة منخفضة للأطفال في حالة المعاناة من الحمى ؟ يجب إعطاء الأطفال وقتها دواء الباراسيتامول والابتعاد تماماً عن دواء الإيبوبروفين، علماً بأن إصابة الأطفال بفيروس كورونا يبدو مستبعداً حتى هذه اللحظة. هل يُنصح أن يتم تناول فيتامين ج من أجل مساعدة الجسم على مقاومة فيروس كورونا ؟ يستطيع فيتامين ج أن يدعم جهاز المناعة في جسم الإنسان، فيما يستطيع فيتامين سي أن يُقلل من فرصة إصابة الإنسان بالالتهاب الرئوي، ولكن لا يمكن التأكيد حتى الآن أن هذه الفيتامينات قادرة على مقاومة فيروس كورونا. ما هو النظام الغذائي المفضل إتباعه في حالة تلقي العلاج في المنزل ؟ يجب شرب الكثير من المياه مع ضرورة تناول الفواكه والخضروات بصفة دائمة. لماذا يُنصح بأن يتم الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا ؟ يستطيع فيروس كورونا أن ينتقل بسرعة أكبر وسط التجمعات الجماهيرية بعكس ما يكون عليه الوضع في الأماكن الفارغة. هل يجب زيارة الطبيب على الفور في حالة الشعور بأعراض فيروس كورونا ؟ لا يجب على الإنسان الذهاب تماماً إلى الطبيب أو الصيدليات أو حتى المستشفيات في حالة كانت لديه أعراض خفيفة من أعراض فيروس كورونا، حيث نجحت نسبة 80% من التعافي من ذلك المرض أثناء تواجدها داخل منازلها. متى يجب الاتصال بالخط الساخن للحصول على المساعدة ؟ يجب عليك الاتصال بالخط الساخن في بلدك للحصول على المساعدة في حالة زادت أعراض فيروس كورونا عليك بعد مرور 7 أيام كاملة. متى يجب الذهاب إلى المستشفى للحصول على المساعدة ؟ ليس هناك حاجة للذهاب إلى المستشفى فور الشعور بأعراض فيروس كورونا، حيث يجب عليك الاتصال برقم الطوارئ في حالة كانت الأعراض متزايدة يوماً بعد يوم أو في حالة شعورك بعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية. هل أستطيع إجراء الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا ؟ من غير المسموح لأي إنسان إجراء الاختبار عليه في الوقت الحالي إلا في حالة كانت أعراضه شديدة. من يجب عليه معرفة إصابتي بفيروس كورونا ؟ يجب عليك الاتصال فوراً بكل شخص اجتمعت معه في آخر 14 يوماً سواء العائلة أو الأصدقاء أو حتى زملاء العمل. كيف يمكن وضع نفسي في الحجر المنزلي أو الذاتي ؟ الحجر المنزلي يعني البقاء في المنزل وعدم الخروج تماماً منه تحت أي ظرف من الظروف لمدة 14 يوماً. هل يجب وضع بقية أفراد عائلتي في الحجر المنزلي أيضاً ؟ نعم يجب أن يبقى كل شخص يعيش معك في نفس الحجر المنزلي أي داخل المنزل لمدة 14 يوماً دون الخروج تماماً إلى الشوارع. ماذا لو كنت أعيش مع شخص كبير السن لا يستطيع تحمل فيروس كورونا ؟ يجب عليك فوراً مطالبته بمغادرة المنزل لمدة 14 يوماً أو عزل نفسك عنه تماماً داخل نفس المنزل حتى لا يُصاب بأذى. كيف يمكن تفادي إصابة بقية أفراد عائلتي المتواجدين معي في نفس المنزل بفيروس كورونا ؟ يجب عليك الابتعاد عنهم تماماً قدر الإمكان وغسل يديك دائماً بالماء والصابون إضافة إلى غسل الأسطح التي تقوم بلمسها بصفة دائمة. هل يجب علي ارتداء كمامة طبية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا ؟ لا تُساعد الكمامة الطبية تماماً في الوقاية من فيروس كورونا بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، إلا أن القناع يمكن أن يُساعد على منع انتقال الفيروس إلى المحيطين بك من كل مكان. متى يمكن الخروج من الحجر المنزلي والتأكد من استحالة إصابتي لأي شخص من حولي ؟ بعد مرور 14 يوماً سوف تكون قادراً على استعادة حياتك الطبيعية من جديد، ولكن بشرط أن تكون درجة حرارتك قد عادت أيضاً إلى طبيعتها وأيضاً تكون قد توفقت تماماً عن السعال المتواصل.

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