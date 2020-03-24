هل “حلاقة الشعر” قد تكون مصدرا لنقل “كورونا”

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بعد انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم، بات ممارسة الأعمال اليومية أمرا يشغل الكثير، وبينها كيفية الذهاب لصالون الحلاقة، وما إذا كانت ذلك الزيارة تشكل خطرا على سلامة الزبائن أم لأ، بسبب احتمالية ازدحام المكان بالزبائن، إلى جانب اقتراب الحلاق من الزبون بشكل كبير، ما أصبح يشكل خطرا على الصحة العامة.

وحسبما نقل موقع “سكاي نيوز”، فهناك إجراءات للسلامة والوقاية عليك اتباعها لحماية نفسك من نقل العدوى وأبرزها حسبما نصححت منظمة الصحة العالمية، وهي ترك الأفراد مسافة لا تقل عن متر واحد بينهم لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وهو ما لا يمكن تنفيذه خلال الحلاقة، ما قد يسبب خطرا في انتقال العدوى عبر الجهاز التنفسي، خاصة وأن الحلاق يقابل العديد من الأشخاص يوميا ما قد يجعله حاملا للفيروس.

واجه حلاق صيني، تلك الاحتمالية خلال فكرة مبتكرة، بعدما حاول تثبيت أدوات حلاقته على أطراف عصي طولها متر تقريبا، للحفاظ على مسافة كافية بينه وبين الزبائن. ولم يكتف بذلك، بل راتدى هو والزبائن أقنعة واقية طيلة فترة الحلاقة حفاظا على سلامة الجميع، وهو الأمر الذي لاق استحسان الزبائن بينما تعجب آخرين.

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