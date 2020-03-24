بريطانيا تبدأ العزل التام لـ3 أسابيع: التزموا منازلكم

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أعلنت بريطانيا، دخول حيز العزل التام في استجابة سريعة لخطة السلطات للحد من تفشي كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك حرصا على أرواح المواطنين، جاء ذلك في إطار خطة العديد من الحكومات في كافة أنحاء العالم لعزل مواطنيهم منزليا من أجل التعامل مع الوباء القاتل الذي حصد أرواح الآلاف.

وكانت الحكومة البريطانية واجهت اتهامات بالتأخر والتراجع في مواجهة الوباء، بعدما استمرت في السماح للمدارس في العمل والأسواق على نحو طبيعي رغم تفشي الوباء في المملكة، ليخرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعدة أوامر جديدة بينها إغلاق مدته 3 أسابيع للمتاجر والخدمات “غير الأساسية” وحظر تجمّع أكثر من شخصين.

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وشدد جونسون، في خطاب تلفزيوني له على المواطنين ضرورة التزام المنزل، وذلك في إجراءات غير مسبوقة في فترات السلم بعدما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 335 شخصا.

جدير بالذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من أن الوباء العالمي “يتسارع” بشكل واضح، بعدما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 16500 حالة بينما تأكدت أكثر من 378 ألف إصابة في 174 بلدا ومنطقة، مشيرا إلى أن الفيروس استغرق 67 يوما منذ تفشيه في الصين في ديسمبر لإصابة 100 ألف شخص حول العالم.