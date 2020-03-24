أثرياء العالم يهربون من فيروس كورونا على متن يخوت بحرية في رحلات قيمتها تصل إلى 500 ألف إسترليني

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أثارت مصادر صحفية إنجليزية الجدل بشدة حول الطريقة التي يتعامل بها أثرياء العالم مع فيروس كورونا المستجد، والذي بات منتشراً في كافة أنحاء العالم وخاصة في قارة أوروبا في الوقت الراهن.

وأكدت صحيفة “ديلي تلغراف” الإنجليزية أن معظم أثرياء العالم في الوقت الحالي باتوا يتوجهون إلى مناطق خالية تماماً من السكان من أجل قضاء فترة الحجر الذاتي أو المنزلي، وذلك عبر رحلات بحرية عبر اليخوت السياحية.

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وأشارت أيضاً إلى أن بعض العائلات من أثرياء العالم قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل حجز هذه الرحلات، حيث وصلت قيمة بعض من هذه الرحلات على سبيل المثال إلى 500 ألف جنيه إسترليني، وربما حتى قد تزداد هذه القيمة في حالة طالت مدة الرحلة إضافة إلى مدى كبر حجم اليخت الذي تم استئجاره.

وشددت الصحيفة على أن بعض العائلات من الأثرياء قاموا باستئجار اليخوت لمدة وصلت إلى 9 أسابيع كاملة، من أجل الابتعاد تماماً عن خطر فيروس كورونا المستجد من خلال الاتجاه إلى مناطق مثل جزر ألاسكا إضافة إلى بعض الجزر المتواجدة في جنوب المحيط الهادئ.

وأضافت أيضاً أن الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد فحسب، بل إن بعض أثرياء العالم سارعوا أيضاً من أجل تأجير الطائرات الخاصة من أجل تجنب الاختلاط تماماً.

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