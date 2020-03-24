الصحة العالمية تنفي احتمالية انتقال فيروس كورونا إلى الناس عبر الهواء

Advertisements

حرصت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء على نفي كل الأنباء التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الناس عبر الهواء.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي لها اليوم أن هذه الأحاديث حول إمكانية إصابة الإنسان بعدوى فيروس كورونا عبر استنشاق الهواء، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن جميع البحوث العلمية أظهرت حتى هذه اللحظة أنه لا يوجد أي دليل علمي على الإطلاق يؤكد انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء، وخاصة وأن حدوث ذلك كان من الممكن أن يقضي على البشرية بأكملها منذ عدة أشهر ماضية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن إصابة أي إنسان بفيروس كورونا تحدث نتيجة إما المخالطة مع شخص آخر مصاب، أو عبر التواجد في التجمعات الجماهيرية أو من خلال عدم غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة أو حتى عبر ملامسة الأسطح المعدنية غير النظيفة.

وأضافت أيضاً أن كل إنسان يجب عليه إتباع هذه الخطوات الإرشادية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة البقاء في المنازل لجميع المواطنين وخاصة كبار السن بدرجة خاصة.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. تعديل مواعيد عمل البنك المركزي بسبب قرار حظر التجوال