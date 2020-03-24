مصادر صينية تؤكد احتمالية انتشار فيروس جديد تحت مسمى “هانتا”

Advertisements

كشفت مصادر صحفية صينية اليوم الثلاثاء عن احتمالية انتشار فيروس جديد بعيداً عن فيروس كورونا المستجد في دولة الصين، وذلك وسط مخاوف عالمية في ظل الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا حتى الآن.

وأكدت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية أن أحد المواطنين في الصين قد توفى بعد تأكيد من السلطات الصحية الصينية إثر إصابته بفيروس هانتا، وهو الفيروس المعروف بانتشاره وسط القوارض والفئران.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك المواطن الصيني الذي توفى بسبب فيروس هانتا كانت متواجداً في مقاطعة شاندونغ، ثم عاد إلى مقاطعة يونان على متن حافلة كانت تقل 32 مواطن آخرين.

وشددت الصحيفة على أن وزارة الصحة الصينية تعمل في الوقت الحالي على فحص كل الركاب الذين تواجدوا على متن هذه الحافلة، وذلك خوفاً من تفشي وباء جديد يجتاح العالم مثلما كان الحال تماماً عقب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أيضاً أن العالم بأكمله لن يحتمل تماماً انتشار فيروس جديد في الوقت الحالي، وخاصة في ظل عدم تمكن المؤسسات الطبية من اكتشاف أي علاج فعال للتخلص من فيروس كورونا حتى الآن، مما كان سبباً في وفاة عدد هائل من المواطنين في كافة أنحاء العالم إضافة إلى إصابة أكثر من 400 ألف آخرين بجانب الخسائر الاقتصادية الهائلة التي ضربت العالم.

إقرأ أيضاً: رئيس مجلس الوزراء يكشف ملامح المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا