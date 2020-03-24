وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد ارتفاع أعداد المصابين في الجيش الأمريكي بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا من الجنود والموظفين داخل صفوف الجيش الأمريكي إلى 174 حالة، نظراً إلى الانتشار السريع للفيروس داخل كافة أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن 41 حالة جديدة داخل صفوف الجيش الأمريكي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وأشار أيضاً إلى أن المصابين بفيروس كورونا التابعين لوزارة الدفاع الأمريكي يتمثلون في 27 متعاقداً، إضافة إلى 59 من الموظفين العاملين في الوزارة وأيضاً 61 فرداً من عائلات هؤلاء الموظفين.

ولا يزال فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة البرق في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من إعلان حالة الطوارئ في الأيام الماضية، علماً بأن وزارة الصحة الأمريكية قد أعلنت عن تمويل أكثر من 13 ألف مركز طبي في كافة أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ وصل قيمته إلى 100 مليون دولار أمريكي.

وتأتي هذه الخطوة من طرف وزارة الصحة الأمريكية من أجل محاولة مساعدة المراكز الطبية المختلفة على مساعدة المواطنين الأمريكيين على إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، إضافة إلى شراء كافة المعدات الطبية التي تنقص هذه المراكز لمحاولة مساعدة الحالات الحرجة التي لا يوجد بها مكان في مستشفيات العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا.

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