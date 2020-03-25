وفاة وزير الدفاع السوداني إثر إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته في مفاوضات سياسية

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أعلنت السلطات السودانية، وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر في دولة جنوب السودان، على خلفية إصابته بأزمة قلبية، وذلك خلال تواجده في جوبا عاصمة جنوب السودان للمشاركة في مفاوضات الحكومة مع الجماعات المسلحة، حسبما ذكر موقع “باج نيوز”.

وقال موقع “الراكوبة نيوز” المحلي، إن الخبر نقل عن مصادر لم يكشف عنها.

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جدير بالذكر أن وزير الدفاع السودانى الفريق جمال الدين عمر، كان عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.