الملك السعودي يشدد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا المستجد

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تشديد الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ بالمملكة، موضحا أن تلك الإجراءات تشمل سكان مناطق المملكة الـ13 للخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

وذكرت الإجراءات، أنه يحظر الدخول والخروج من المدن التالية ​الرياض​، و​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، يعمل بذلك ابتداءً من الساعة الـ3 عصراً من يوم الخميس الموافق 26/3/2020 وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي، ومنع التنقل لا يشمل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية، يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الـ3 عصرا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 26/3/2020.

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