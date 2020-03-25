بعد إجراءه زيارة للحجر الصحي.. “الكرملين” يكشف الحالة الصحية لبوتن

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أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى زيارة لمقر الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى في كوموناركا (موسكو الجديدة)، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن الرئيس بصحة جيدة.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية، أن بوتين يشعر بأنه بخير بعد زيارته للمستشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا في منطقة كوموناركا في موسكو يوم أمس الثلاثاء.

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وعن مصافحة الرئيس بوتين، لرئيس الأطباء في المشفى باليد خلافا لتوصيات الخبراء، قال بيسكوف إنه لا يعرف شرح لذلك ولكن الرئيس يفضل مصافحة الجميع مع اتباع كافة الاحتياطات والتعقيم.

وأعلن تقدم بوتين لرئيس أطباء مستشفى في منطقة كوموناركا بموسكو خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالشكر على تنظيم العمل.

وكان المتحدث باسم الكرملين، أكد يوم أمس الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب إلى مستشفى مخصص للمصابين بفيروس كورونا في منطقة كوموناركا (موسكو) دون إجراءات أمنية إضافية.