“غلق مكة والمدينة وزيادة الغرامة بإيطاليا”.. “فيروس كورونا” يحبس العالم

Advertisements

تسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في حبس معظم مواطني العالم في منازلهم ما يعرف بـ”العزل المنزلي”، بعدما تجاوز عدد الوفيات نحو 20 ألف حالة حول العالم، بينما يقترب المصابون من نصف المليون. ما تسبب في استنفار الدول ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تفشي ذلك الوباء.

فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما رفع حالة الطوارئ في بلاده خاصة في ولايات نيويورك وتكساس وفلوريدا، إنه من المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة عصيبة في نيويورك، بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقًا لقناة “الحرة” الأمريكية، مساء الأربعاء، بينما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي صباح اليوم الخميس خطة هي الأكبر على الإطلاق بتريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد أحالها لمجلس النواب، وتهدف إلى عدم خسارة العمال وظائفهم، بالإضافة إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات.

ويتضاعف الوباء في ولاية نيويورك كل 3 أيام ويعتبر ذلك التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس الأمريكي، خاصة بعدا سجلت الولاية 30 ألف إصابة من إجمالي 70 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية ونحو ألف حالة وفاة، كما أرسلت الإدارة الأمريكية 4000 جهاز تنفس صناعي للولاية الموبوءة، ويبلغ المخزون الوطني الاستراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي 16660 جهازًا، للاستجابة لمكافحة الفيروس التاجي، وسيتم توزيعها على الولايات خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

بينما زادت المملكة العربية السعودية، من تشديد قرارات مواجهة كورونا، ومنعت الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، إلى جانب تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعدما سجلت المملكة ثاني حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، إلى جانب 133 إصابة جديدة.

رغم ارتفاع الوفيات في بريطانيا، وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا كان الأكثر رعبا، قال فيه إنه للأسف: الكثير من العائلات ستفقد أحبائها قبل الموعد.. والأسوأ لم يبدأ بعد.. ولن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة وضرورية بينها التوجه للعمل وزيارة الطبيب وممارسة الرياضة مرة واحدة يوميا”، خاصة مع بلوغ أعداد الوفيات 463 واقتراب الإصابات من حاجز الـ 10 آلاف، بتلك الكلمات أعلن عن تشديد الإجراءات الصحية ونزول الجيش البريطاني في عمليات إسناد وإمداد لقطاع الصحة العامة في مواجهة وباء كورونا كمرحلة مبدئية من حالة الطوارئ بعد إعلان الإغلاق.

وفي ذات السياق خضعت فرنسا لعزل منزلي، حيث أعلن بدء العمل بقانون الطوارئ الصحية، الذي يمنح للحكومة إصدار قرارات تقييد حركة المواطنين، وفرضت عزل إلزامي على المواطنين، بعد وفاة 860 شخصا في فرنسا، ونحو 20 ألف حالة إصابة مؤكدة.

وأجبرت الحكومة الإيطالية، على زيادة قيمة الغرامات على المخالفين لأمر الإغلاق، وذلك مع تسجيل 743 وفاة إضافية بعد يومين من التراجع، بإجمالي 6800 وفاة تعد إيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء، و74386 إصابة.