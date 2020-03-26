المملكة تبدأ تنفيذ قرارات تشديد حظر التجوال

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طبقت السعودية قرار تشديد الحظر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، تنفيذا للأوامر الملكية التي صدرت في إطار خطة المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، كانت السعودية أعلنت عن تشديد إجراءاتها مكافحة فيروس كورونا المستجد، بعدما بلغت أعداد المصابين نحو 900 حالة.

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كما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على غلق 3 مدن وهم المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، وذلك من خلال منع الدخول والخروج من وإلى المدن الثلاث، حرصا على صحة المواطنين.