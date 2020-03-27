إسرائيل تعلن تجاوز عدد مصابي كورونا 3 آلاف شخصا ووفاة 10 حالات

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أعلنت إسرائيل ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى 10 حالات بعدما سجلت حالتي وفاة، وارتفع عدد المصابين إلى نحو 3 آلاف و35 حالة، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز عربية”، في نبأ عاجل.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس، وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 8، من بينهم مسنة تبلغ نحو 91 عامًا، توفيت داخل مستشفى “فولفسون” بمدينة تل أبيب.

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وأكدت الوازرة، في بيان منها، ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى ألفين و666 حالة، من بينهم 39 حالة خطيرة، و68 حالة متوسطة، فيما تماثل نحو 68 حالة أخرى للشفاء.