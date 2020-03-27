أمريكا تتجاوز الصين.. موجة انتشار جديدة لـ كورونا بالولايات المتحدة

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موجة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في طريقها للتفشي بشكل أوسع في الولايات المتحدة، التي باتت أول بلدٍ متضرر في العالم، عقب تسجيلها أكثر من 83 ألف إصابة، بعدما تخطت الصين في عدد الإصابات التي بلغت81 ألف مصاب، وإيطاليا 80 ألف إصابة، وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 1201 حتى مساء الخميس.

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عبر خلال عن استعداده لإطلاق مبادرة لمواجهة الوباء، وقال ماكرون، في تغريدة على “تويتر”، أنه تحدث مع ترامب هاتفيا لإبداء استعداده لإطلاق مبادرة للحد من انتشار كورونا.

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وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن رئيسي البلدين اتفقا على تعاون وثيق عبر مجموعة السبع ومجموعة العشرين والدول الـ5 الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، من أجل مساعدة المنظمات المتعددة الأطراف “منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي”، وذلك للقضاء على الوباء بسرعة.