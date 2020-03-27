عاجل.. إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس كورونا

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أفادت قناة “سكاي نيوز” عربية، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلامية بريطانية كشفت عن إصابة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذكرت التقارير أن جونسون لديه أعراض متوسطة وسيخضع للعزل الذاتي.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لإعادة البريطانيين من الخارج، مؤكدا رفع تدابير الإغلاق بعد التأكد من أن المواطنين في أمان.

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وأمر رئيس الوزراء البريطاني المواطنين، الاثنين الماضي، بالبقاء في منازلهم من أجل الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19″، وفرض قيود على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل، وإغلاق عام في المملكة المتحدة تبلغ نحو 3 أسابيع.