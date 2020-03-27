الحكومة توضح حقيقة رسائل شحن الرصيد المجاني بالموبايل

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قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إن الرسائل النصية التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، الخاصة بشحن الأرصدة المجانية لعملاء شركات المحمول لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنها نفت تلك الأنباء حيث إنه لا صحة لشحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول.

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وأوضحت الوزارة أنه جرى الاتفاق مع شركات المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدام هذه الخاصية، لمدة شهر يمكن مدها لفترات أخرى، من أجل التسهيل على المواطنين.

وناشدت وزارة الاتصالات وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.