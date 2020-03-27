فيديو .. تعرف على كيفية تدمير فيروس كورونا للجهاز التنفسي والرئتين

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حرص بعض الأطباء العاملين في جامعة جورج واشنطن المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية على توضيح الأضرار الجسيمة التي يُسببها فيروس كورونا المستجد، وذلك سواء للجهاز التنفسي أو حتى للرئتين لأي شخص مصاب بذلك الفيروس.

وقام هؤلاء الأطباء بتصوير مقطع فيديو بزاوية 360 درجة لرئة شخص مصاب يبلغ من العمر 50 عاماً، وذلك عقب نقله مباشرة إلى إحدى مستشفيات العزل المخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ولم يكن ذلك الشخص يُعاني من أعراض فيروس كورونا على الإطلاق قبل نقله إلى المستشفى، ولكن حالته الصحية تدهورت بشكل واضح مع مرور الأيام.

على صعيد متصل، أكد الدكتور كيث مورتمان رئيس قسم جراحة الصدر التابع لمستشفى جامعة جورج واشنطن أن رئتي ذلك الشخص المصاب قد تدمرت بالكامل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار أيضاً إلى أن الجهاز التنفسي للشخص المصاب حدث له نفس الأمر ولم يعد قادراً على التنفس تماماً، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل هذه التفاصيل تم توضيحها بصور ثلاثية الأبعاد في الفيديو الذي تم تصويره من جانب أطباء المستشفى.

يُذكر أن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بسرعة هائلة في كافة أنحاء العالم على مدار الأيام الماضية، وخاصة في قارة أوروبا على وجه التحديد ومن ثم يليها مباشرة قارة أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

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