“الصحة العالمية”: فيروس كورونا لا ينتقل عبر البعوض

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لدغات البعوض والحشرات، مشيرة إلى أنه لا توجد أي معلومات أو دلائل حتى الآن تدل على ذلك.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في منشور عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن الرذاذ التنفسي الذي يفرزه المصاب في أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق قطرات اللعاب أو إفرازات الأنف، من أبرز طرق انتقال فيروس كورونا.

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كان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، أكد أن هناك بعض الحشرات كالقراد والبعوض تلعب دورًا مهمًا في نقل العديد من الأمراض المعدية.

وأكد الطبيب المتخصص في طب الطوارئ بالولايات المتحدة فرانك ماكجورغ، أن الفيروسات التاجية مثل فيروس كورونا لا تنتقل عن طريق الحشرات، بل تنتقل عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي.