فيروس كورونا يتسبب في دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود والانهيار

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كشف صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة عن أخبار صادمة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي على وجه التحديد، وذلك تحديداً فيما يتعلق بوضعية الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي في ظل أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأكدت قناة “العربية” الفضائية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي قد دخل مرحلة الركود والانهيار بناءً على ما أعلنه صندوق النقد الدولي، بسبب ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأشارت أيضاً إلى أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بات في حالة لا يُرثى لها على الإطلاق، حيث باتت من أكبر الدول التي تُعاني من ركود اقتصادي بدرجة أكبر من دولة الصين المنبع الرئيسي لفيروس كورونا المستجد، أو حتى دولة إيطاليا التي انتشر فيها الوباء بدرجة خطيرة.

يُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة قد تخطى حاجز 82 ألف مواطن أمريكي، مع احتمالية ارتفاع ذلك العدد بدون أدنى شك خلال الأيام القادمة بالرغم من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية.

وفرضت الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ وحظر التجوال في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، كما قامت أيضاً بتعليق حركة الطيران الداخلي والخارجي لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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