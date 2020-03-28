مؤلم للغاية.. صحف بريطانية تكشف عن آلام مصابي كورونا

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في الصحف البريطانية، أمس، خصصت جميعها جزءًا؛ لمتابعة تطورات أزمة انتشار وباء كورونا، وذكرت صحيفة جارديان تحت عنوان “مؤلم للغاية.. مصابون يطالبون الناس بالتعامل مع المرض بجدية”.

وأكدت الصحيفة أن عددًا من البريطانيين المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تحدثوا من داخل عزلهم عن الأعراض التي أصابتهم وكذلك آلامهم، فقال “آندي هاردويك” البالغ من العمر 51 عامًا، إن المرض حوله من شخصٍ رياضي إلى آخر يستطيع بالكاد النهوض.

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وأضاف أن كورونا طرحه أرضًا، وأصبح عموده الفقري يُؤلمه وكذا ظهره، مشيرا إلى أن الكلام يجعله غير قادرٍ على التنفس، وأنه لم يتمكن من رفع رأسه عن الوسادة من شدة الإعياء.

وأشار إلى أن المرض بدأ بسعالٍ جافٍ جدا ما جعله يُصاب بألم بالغ، وبعدها استيقظ بارتفاع في درجة الحرارة، وأصبح يعاني من صعوبة في التنفس.

وأكدت سارا آشلي البالغة 36 عامًا، أنها استيقظت على صداعٍ ظنته في بادئ الأمر بسبب الكحول، إضافة إلى إرهاق شديد، وبعدها بدأ السعال الجاف، واصفة أنها تعاني من آلام في الصدر والجهاز التنفسي: “كنت أشعر كما لو كان شخصًا يقف فوق صدري”.

وتحت عنوان “ثلث المصابين دون أعراض”، ذكرت صحيفة “ديلي تلجراف” أن مسؤولين أطباء ريطانيين أكدوا أن ثلث مصابي فيروس كورونا قد لا تظهر عليهم أي أعراض، مشيرين إلى أن العاملين في المستشفيات الذين قد يكونوا مرضى دون أن أعراض يزيدون من انتشار الفيروس.

وتحت عنوان “المخرج من الأزمة”، أشارت صحيفة “تايمز” إلى أن عملية الإغلاق في الدول حالة دون انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنه في بريطانيا حاول نحو نصف مليون شخص الحصول على إعانات اجتماعية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي حذر من أن الكساد الاقصادي.