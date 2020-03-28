فرنسا تقر علاجا مؤقتا لمواجهة فيروس كورونا

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أقرت الحكومة الفرنسية استخدام علاج الكلوروكين لعلاج مصابي فيروس كورونا “كوفيد-19” بعد أن رفضت استخدامه قبل أسابيع، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز”.

وأكدت الحكومة الفرنسية أن التطور الجديد يبعث بأمل لإنقاذ حياة مرضى كورونا، مؤكدة أنها ستستخدمه بشكلٍ مؤقتٍ، لإنقاذ المرضى.

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وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة تعطي مصداقية لأقوال خبير الفيروسات والأمراض المعدية بمعهد المستشفى الجامعي للأمراض المعدية بمدينة مرسيليا الفرنسية البروفسور الفرنسي ديدييه راوول.

كان الباحث الفرنسي أكد فعالية الدواء، قبل أيام، في التجارب التي أجريت على عدد من المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أن التطورات الأخيرة الخاصة بالفيروس دفعت دولا أفريقية عديدة إلى المبادرة باستخدامه.