مصادر أمريكية تؤكد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا بسبب كثرة كبار السن

كشفت مصادر إعلامية أمريكية اليوم الأحد عن السبب الرئيسي وراء الأرقام القياسية التي وصلت لها دولة إيطاليا من حيث عدد الوفيات، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بعكس جميع الدول الأخرى.

وأكدت قناة “CNN” الأمريكية أن السبب الرئيسي في وصول إيطاليا إلى هذه الأرقام الاستثنائية من حيث عدد الوفيات بعد انتشار فيروس كورونا، هو معدل كبار السن المرتفع للغاية في البلاد.

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وأشارت أيضاً إلى إيطاليا تُعتبر أكبر ثاني دولة في العالم بأكمله بها معدل مرتفع من كبار السن، وذلك خلف دولة اليابان مباشرة التي تملك المعدل الأعلى في الوقت الراهن.

وشددت القناة على أن ذلك كان سبباً واضحاً في تخطي عدد الوفيات في إيطاليا حاجز 10 آلاف حالة حتى هذه اللحظة، وخاصة بعدما أوضحت الحكومة الإيطالية أن أغلب المتوفين تصل أعمارهم إلى 78 عاماً.

وأضافت أيضاً أن عدد المصابين قد يكون أكبر بكثير من الأرقام التي تم الإعلان عنها مسبقاً بسبب ضعف الإمكانيات الطبية لإيطاليا.

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