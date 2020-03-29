الحكومة الصينية تعبر عن قلقها من عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا مجدداً

أعربت الحكومة الصينية بصفة عامة واللجنة الوطنية للصحة بصفة خاصة عن قلقها الشديد من عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من جديد داخل البلاد، بسبب المواطنين العائدين لها من الخارج على مدار الأيام الماضية.

وأكدت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن انتقال فيروس كورونا بين المواطنين على المستوى المحلي بات منعدماً تماماً خلال الأسبوع الماضي بأكمله، وذلك سواء في مقاطعة ووهان المنبع الرئيسي للفيروس أو حتى في كافة أنحاء الصين.

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وأشارت أيضاً إلى أن المشكلة الآن تكمن في المواطنين العائدين إلى الصين من الخارج، وخاصة بعدما تم تسجيل 313 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا من العائدين من خارج الصين على مدار الأسبوع الماضي.

وشددت اللجنة الوطنية للصحة على أن عدد المصابين على المستوى المحلي داخل الصين لم يتجاوز 6 حالات فقط لا غير خلال أسبوع كامل، أما عدد المصابين العائدين من خارج البلاد يوم أمس السبت فقط فقد وصل إلى 45 حالة جديدة، بينما توفي 5 أشخاص في مقاطعة ووهان بعد عودتهم من الخارج أيضاً.

يُذكر أن عدد الوفيات في دولة الصين بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد قد وصل إلى 3300 حالة حتى هذه اللحظة، على أمل ألا يرتفع ذلك العديد من جديد خلال المرحلة القادمة مثلما تخشى الحكومة الصينية.

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