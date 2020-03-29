الصحة العالمية تعلن اختبار 4 أدوية من أجل علاج مصابي فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية بصفة رسمية اليوم الأحد عن بدء إجراء التجارب الطبية والاختبارات على 4 أدوية مختلفة، من أجل محاولة اكتشاف العلاج الأمثل من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد إضافة إلى شفاء آلاف المصابين منه حالياً حول العالم بأكمله.

وأكدت منظمة الصحة العالمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم أنها أجرت بعض التجارب الطبية على 4 أدوية مختلفة لضمان مدى فعاليتها وإمكانية قضائها على فيروس كورونا المستجد في أسرع ووقت ممكن.

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وأشارت أيضاً إلى جميع دول العالم والمؤسسات الطبية يجب عليها أن تُشارك المنظمة في هذه التجارب التاريخية، حتى يتم التوصل قريباً إلى العلاج النهائي القادر على القضاء على فيروس كورونا.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن كل الدول لا تزال لم تتمكن من اكتشاف علاج مناسب لإنهاء أزمة فيروس كورونا حتى الآن، مُطالبة في الوقت ذاته بضرورة عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها لعدم إصابة الناس بأعراض جانبية قد تكون خطيرة في بعض الأحيان.

يُذكر أن العديد من المؤسسات الطبية قد أوضحت مؤخراً أن الدواء الخاص بعلاج الملاريا قد يكون هو مفتاح ذلك اللغز من أجل علاج مصابي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، علماً بأن ذلك الدواء لاقى ترحيباً من دونالد ترامب.

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