مسؤول أمريكي يؤكد احتمالية وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أمريكا بسبب فيروس كورونا

كشف مدير المعهد الوطني الأمريكي المتخصص في معالجة الأمراض المعدية والحساسية عن مفاجأة صادمة من العيار الثقيل اليوم الأحد سواء للعالم بأكمله أو خاصة للشعب الأمريكي، وذلك تزامناً مع أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المعهد الوطني الأمريكي خلال تصريحات له اليوم الأحد أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية قد يصل عما قريب إلى 200 ألف حالة، نظراً إلى ضعف الإجراءات الطبية التي يتم الكشف من خلالها عن الحالات المصابة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت إجراءات صارمة للغاية في كافة ولايات أمريكا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن عدم إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا قد يُعرض الملايين إلى الإصابة بفيروس كورونا دون ظهور الأعراض عليهم.

وشدد مدير المعهد الأمريكي في حديثه على أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتخطى بكثير ما يحدث في دولة إيطاليا في الوقت الراهن.

يُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد وصل يوم أمس السبت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 125 ألف حالة، فيما تخطى عدد الوفيات حاجز 2000 حالة مع احتمالية زيادة عدد هذه الحالات بدون أدنى شك على مدار الأسابيع المقبلة على أمل اكتشاف العلاج الفعال والنهائي قريباً.

إقرأ أيضاً: الصحة العالمية تعلن اختبار 4 أدوية من أجل علاج مصابي فيروس كورونا