علماء صينيون يكشف درجة حرارة نشاط فيروس كورونا

توصل علماء صينيون بجامعة هونغ كونغ، إلى درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا “كوفيد-19” بشكل خاص، بحسب ما نشرته بوابة medRxiv الطبية المتخصصة، من بيانات ذات صلة.

وأكد العلماء أن الفيروس يستقر لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ 4 درجات عندما يغيب أي مطهرات، مشيرين إلى أن نشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما، بحسب ما ذكره “روسيا اليوم”.

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وأوضح العلماء أن فيروس “السارس” CoV-2 لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ويتلف عند 70 درجة مئوية في غضون 5 دقائق، مؤكدين أن الفيروس التاجي يظل صامدًا على سطح الأجسام المختلفة، حيث يبقى على الورق 3 ساعات، والملابس والخشب يستمر لمدة 48 ساعة، ويعيش على الزجاج 4 أيام، والبلاستيك 7 أيام.

وأكد العلماء أن فيروس كورونا “كوفيد-19” يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية نحو 7 أيام، داعين المواطنين إلى تطهيرها الشامل والكامل.