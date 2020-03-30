بريق أمل.. ترامب يعلن موعد تعافي الولايات المتحدة من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء الولايات المتحدة لتجارب على عقاقير مختلفة من أجل التوصل إلى علاجٍ لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال ترامب إن العالم يواجه جائحةً غير مسبوقة، وفيروس سريع الانتشار، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على إمداد الولايات المختلفة بالمعدات الطبية اللازمة.

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وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك طائرة طبية وصلت إلى مطار كينيدي محملة بأجهزة تنفس ونحو مليون كمامة، إضافة إلى معدات طبية وأجهزة تنفس لعدد من الولايات المتضررة من الوباء، مستنكرا وجود عددٍ من أجهزة التنفس ببعض المستشفيات لا تستخدما ولا تحتاج إليها.

ويتطلع ترامب إلى أن يكون نقل الدم من المتعافين لمرضى كورونا، وسيلة فعَّالة لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجري تجربة دواء جديدة وينتظرون النتائج.

وأعلن ترامب أنه جارٍ توفير 50 ألف جهاز اختبار جديد لتشخيص الإصابة بكورونا، موضحا أن الفيروس ينتشر بشكل سريع.

وأبدى ترامب تطلعه لأن تكون هناك أخبار “الجيدة”، مطلع يونيو المقبل، بتعافي الولايات المتحدة من الوباء، مطالبًا الولايات بتحديث أنظمتها المالية؛ لتلقي الدعم الفدرالي بشكل سريع.

وأشار ترامب إلى أنه سيصدر قرارًا بتمديد العمل بنظام التباعد الاجتماعي، 30 يومًا، لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد.