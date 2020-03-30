ضحايا كورونا.. أكثر من 723 ألف إصابة و34 ألف حالة وفاة بالعالم

أكثر من 723 ألف شخص.. عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك بحسب بيانات مجمعة لعدد الحالات في العالم، اليوم الاثنين.

وذكرت منصة “وورلد ميتر” الدولية المتخصصة في الإحصائيات، في بياناتها أن عدد الإصابات في العالم كله بات أكثر من نحو 723 ألف شخصٍ حتى صباح اليوم، مشيرة إلى أن عدد المتعافين تخطى نحو 152 ألف متعافٍ من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وأكدت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن عدد الوفيات ارتفع وسجل نحو 34 ألف حالة وفاة بكورونا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتصدر حاليًا دول العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، تليها إيطاليا والصين ثم إسبانيا وتعقبها ألمانيا وفرنسا وإيران وأخيرا المملكة المتحدة.

وأوضحت البيانات أن حصيلة المصابين في الولايات المتحدة بلغت نحو 143 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو ألفين و488 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين في إيطاليا نحو 98 ألف شخص، وارتفعت نسبة الوفيات إلى نحو 10 آلاف و779 شخصا، وسجلت الصين نحو 81 ألفا و470 حالة إصابة ونحو 3 آلاف و304 حالات وفاة.