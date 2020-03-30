هل يمكن أن أصاب بفيروس كورونا مرتين؟

بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، وظهرت اختباراتهم سلبية، إلا أنها تحولت إلى إيجابية، في وقت لاحق، حيث إن فيروس كورونا يشبه حالات البرد الشائعة، التي تؤدي لخلق مناعة لدى المريض.

رجل في العقد السابع من عمره نموذج مبكر على نوع من التعافي أزعج الأطباء؛ حيث وضع في العزل بمستشفى في طوكيو، نتيجة إصابته بالفيروس، في فبراير الماضي، ثم تعاقى منه وباشر عمله مرة أخرى واستقل المواصلات العامة، لكن بعد أيامٍ قليلة أصيب بالحمى وعاد إلى المستشفى، واكتشف الأطباء أن نتيجة تحليله للفيروس جاءت إيجابية ثانية.

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لم يكن هذا الرجل الحالة الوحيدة في اليابان، فقد حدث ذلك مع أشخاص آخرين، فلماذا يصاب الإنسان مرتين بالفيروس؟

وأكد أخصائي الفيروسات في المعهد الإسباني الوطني للتكنولوجيا الحيوية يقول لويس إنجوانيس، أن 14% من المرضى المتعافين من فيروس كورونا يصابون به مرة أخرى، مشيرا إلى أن الإصابة بالفيروس تخلق مناعة، لكن رد فعل الجهاز المناعي ليس قويا لدى البعض.

وتابع: “الفيروس يعيش في الجسم، وبعض الأنواع يمكنها أن تبقى في الجسم 3 أشهر أو أكثر.. وعندما تتغير نتائج الاختبار من الإيجاب إلى السلب، فإن ذلك يفترض أنه طور مناعة ضد الفيروس، لكن بعض الفيروسات تظل كامنة في الأنسجة”.

ويحاول العلماء فهم تفسير قصر المدة بين الإصابة بالعدوى الأولى والثانية، حيث أكد الباحث بمعهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد إيزادورو مارتينيز، أنه على الرغم من أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا مجددا ممكنة، لكن الغريب أن ذلك يحدث بعد مدة قصيرة من التعافي.

وأكد: “إذا لم تكن هناك مناعة، فإن الانتشار المقبل للوباء خلال عام أو اثنين، سيصاب الأشخاص مجددا بالعدوى، لكنه أمر نادر الحدوث لشخص أن يصاب بالعدوى من الفيروس نفسه عقب شفائه مباشرة منه”.