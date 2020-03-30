الاشتباه في إصابة نتنياهو بكورونا.. ووضعه في الحجر

ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية أن هناك حالة قلق داخل مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نتيجة لوجود احتمال بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، عقب الإعلان عن إصابة مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وأفادت التقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع لفحص فيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابة مستشارته رسميا، وأعلنت قناة “12 العبرية” أن المستشارة التقت نتنياهو، الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور عدد من الوزراء وأعضاء من الكنيست.

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وذكر مكتب نتنياهو أنه لا يخالط أحدا، ويتبع التعليمات اللازمة، مشيرا إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحيًا، كما أنها كانت ترتدي كمامة واقية.

واتخذت الإجراءات الصحية، وتواصل شرطة الاحتلال استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية.