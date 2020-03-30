عاجل.. السعودية تعزل بعض أحياء مكة المكرمة لمواجهة انتشار كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق إجراءات احترازية صحية جديدة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت الوزارة عزل عددٍ من الأحياء السكنية في مكة المكرمة، وهي أحياء “أجياد، والمصافي، والمسفلة، والحجون، والنكاسة، وحوش بكر”، وشددت على منع الدخول إليها أو الخروج منها، وقررت منع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، اعتبارًا من اليوم حتى إشعار آخر.

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وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنها سمحت لسكان الأحياء الـ6 الخروج من منازلهم عند الضرورة فقط منها الرعاية الصحية، والتموين، وذلك في نطاق منطقة العزل، خلال الفترة من السادسة صباحًا حتى الثالثة ظهرا.

وشددت الوزارة، في بيانها، على استمرار أي نشاط مصرح بها، خلال أوقات منع التجوال، في كل الأحياء المعزولة صحيًا، وذلك يكون في أضيق الحدود.