ألمانيا تعلن رسمياً عدم معاناة المستشارة أنجيلا ميركل من فيروس كورونا

كشفت الحكومة الألمانية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن آخر التطورات بخصوص الحالة الصحية للمستشارة أنجيلا ميركل، بعدما تم وضعها في الحجر الصحي المنزلي على مدار الأيام الماضية إثر مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل بخير وفي حالة جيدة للغاية، وخاصة بعدما ظهرت نتيجة الفحص الثالث الذي أجرته للكشف عن فيروس كورونا.

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وأشارت أيضاً إلى أن نتيجة الفحص جاءت سلبية للمرة الثالثة على التوالي، وبالتالي فإن المستشارة أنجيلا ميركل لن تكون حياتها معرضة للخطر بسبب فيروس كورونا.

يُذكر أن أنجيلا ميركل قد ترأست الاجتماع الحكومي الذي تم عقده صباح اليوم الإثنين في دولة ألمانيا عبر الفيديو، وذلك من أجل مناقشة آخر التطورات بشأن ملف فيروس كورونا ومدى انتشاره في كافة أنحاء ألمانيا، علماً بأن ألمانيا تُعد من الدول التي انتشر فيها الفيروس القاتل بقوة على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

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