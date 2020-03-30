إسرائيل تعلن رسمياً وضع نتنياهو في الحجر الصحي لمدة أسبوع بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن وضع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء رفقة كامل فريقه في الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل، وذلك بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مدار الأسابيع الماضية.

وأكدت حكومة دولة إسرائيل أن مستشارة رئيس الوزراء قد تم التأكد رسمياً من إصابتها بفيروس كورونا، وبالتالي كان لابد من وضع نتنياهو في الحجر الصحي المنزلي لحين الإطمئنان على حالته الصحية وعدم إصابته بالعدوى.

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وأشارت أيضاً إلى أن فترة الحجر الصحي لرئيس الوزراء الإسرائيلي لن تستغرق سوى أسبوع واحد فقط لا غير، وخاصة لأنه لم يجتمع مع المستشارة الخاصة به منذ أسبوعين تقريباً مما يعني ضعف احتمالية إصابته بفيروس كورونا مثلها.

يُذكر أن بعض الصحف الإسرائيلية قد أوضحت خلال الأيام القليلة الماضية أن بنيامين نتنياهو يُمارس مهام عمله من المنزل في الآونة الأخيرة لحين احتواء فيروس كورونا والسيطرة على مدى انتشاره.

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