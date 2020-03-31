بسبب كورونا.. رسمياً إعلان ولاية بنسلفانيا منطقة كوارث كبرى

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أن ولاية بنسلفانيا أصبحت منطقة كوارث كبرى، كما أمر بتقديم المساعدات إلى الولاية بسبب تضررها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بها، حيث بدأ الفيروس في الانتشار يوم 20 من شهر يناير السابق 2020 بالولايات المتحدة الأمريكية وما زال مستمراً في الانتشار إلى الوقت الراهن.

أصدر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بياناً، بشأن التمويل الفيدرالي، وأكد البيان أن التمويل سوف يكون متاحاً على مختلف المستويات المحلية لولاية بنسلفانيا والمنظمات الخاصة الغير هادفة للربح بالولاية، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الحمائية الطارئة بما في هذا تقديم المعونات المباشرة الفيدرالية لكافة مناطق الولاية المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أمر بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي بيت جينور، بتكليف ماريان تيبرتي للعمل كمنسقة فيدرالية لعمليات التعافي في المناطق المتضررة بولاية بنسلفانيا.

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