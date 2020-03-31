حصيلة كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 800 ألف و38 ألف حالة وفاة

أوضحت البيانات المجمعة الخاصة بحصيلة فيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 حول العالم تقترب من 800 ألف حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

كما أوضحت بيانات المنصة الدولية المتخصصة في مجال الإحصائيات “وورلد ميترز”، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم قد تجاوز الـ 785 ألف حالة حتى تمام الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الثلاثاء.

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كما كشفت البيانات المتعلقة بحصيلة فيروس كورونا حول العالم أن عدد المتعافين من الفيروس يقترب من 166 ألف حالة،وأشارت إلى أن عدد الوفيات قد ارتفع لما يقرب من 38 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم، من حيث أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تليها الدولة الإيطالية، ثم الدولة الإسبانية، ثم الدولة الصينية، تليها الدولة الألمانية، ثم الدولة الفرنسية، تليها إيران، ثم المملكة المتحدة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حصيلة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية يقرب من 164 ألف حالة، ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى 3170 حالة.

كما سجلت حصيلة فيروس كورونا بالدولة الإيطالية ما يقرب من 102 حالة مصابة بالفيروس، وسجلت حالات الوفيات 11591 حالة.

بلغت حصيلة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الدولة الصينية ما يقرب من 81518 حالة، كما سجلت حالات الوفيات 3305 حالة.

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