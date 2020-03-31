أمريكا تتعاقد مع شركة عالمية لإنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا

صرحت الحكومة الأمريكية عن تعاقدها مع شركة “جونسون آند جونسون” العملاقة من أجل تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وسجلت قيمة العقد ما يقرب من 456 مليون دولار أمريكي تبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها موقع سكاي نيوز عربية.

أمريكا تتعاقد مع شركة عالمية لتطوير لقاح لفيروس كورونا

يعد العقد الذي عقدته الحكومة الأمريكية مع شركة جونسون آند جونسون العالمية من أكبر العقود من نوعه في العالم، وقد كشف موقع “فوربس” عن تفاصيل هذا العقد، حيث نص العقد على عمل قسم تابع للشركة العالمية المتخصص في مجال إنتاج الأدوية من التوصل لمضاد جديد لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الذي يحتاج العالم خلال الوقت الراهن.

Advertisements

تعد شركة جونسون آند جونسون العالمية بعكس العديد من الشركات الأخرى، حيث لم تبدأ الشركة العالمية التجارب السريرية حتى الوقت الراهن سواء للقاح فيروس كورونا أو أي مضاد خاص بالفيروس، ولكن من المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية للشركة بحلول شهر سبتمبر القادم 2020، بعدما حصلت الشركة على دعم كبير من إدارة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.

تبعاً لما أعلن عنه موقع “ديلي ميل” تعمل شركة جونسون آند جونسون العالمية خلال الوقت الراهن على زيادة طاقتها الإنتاجية لمرافقها العالمية التي تسجل عدد 125، من أجل إنتاج مليار جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شركة جونسون آند جونسون قد أعلنت أمس الأثنين أن هناك واحداً من لقاحاتها هو المرشح للنجاح لمواجهة فيروس كورونا، الذي أظهر فعالية وإيجابية ضد الفيروس، وسوف تمضي الشركة قدماً لإجراء المزيد من الدراسات على هذا اللقاح، علماً بأن تلك الدراسات قد بدأت بشكل فعلي منذ شهر يناير السابق 2020.

وقد سبق للشركة العالمية أن عملت في مجال إنتاج لقاحات بعض من الفيروسات مثل فيروس زيكا، وإيبولا، وفيروس نقص المناعة المكتسب المعروف باسم “الإيدز”، مما يعنى أن الشركة العالمية تمتلك خبرات كبيرة في مجال إنتاج اللقاحات.

العلماء يعتقدون إمكانية الاستفادة من الأنظمة الأساسية لتطوير لقاح لوباء كورونا

أعلن العديد من العلماء عن اعتقادهم في إمكانية الاستفادة الأنظمة الأساسية، التي قد تم استخدامها لتطوير اللقاحات الخاصة بالفيروسات، من أجل تسريع العمل على تطوير اللقاح المرتقب علاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ومع هذا، من غير المرجح أن يكون لقاح شركة “جونسون آند جونسون” العالمية جاهزاً حتى وقت مبكر من العام القادم 2021.

إجراء أول تجربة بشرية على لقاح كورونا بأمريكا يوم 17 مارس 2020

ويشار في هذا الصدد أن أول تجربة بشرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، قد تم إجراؤه في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم 17 من شهر مارس لعام 2020، فيما يتلقى أصحاب في سياتل التابعة لولاية واشنطن لتلقي جرعات من اللقاح التجريبي الذي تم إنتاجه من قبل شركة “مودرنا” للتأكد من أمن اللقاح وفعاليته.

وعلى الرغم من تخطي أمريكا المعدلات القياسية في عدد الإصابة بفيروس كورونا، فقد حمل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لشعبة أخبار مبشرة، من خلال التصديق على عقار لعلاج مصابي فيروس كورونا، والتأكيد على انتشار أمريكا على فيروس كورونا.

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا بأمريكا أكثر من 150 ألف إصابة، وارتفع عدد حالات الوفيات بسبب الفيروس إلى 2800 حالة، وذلك بحسب التصريحات التي أعلنت عنها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعاليات المؤتمر اليومي لخلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن واشنطن تمر بمرحلة صعبة، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل على تخفيف عدد المصابين وعدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الوقت الراهن.

أقرا المزيد حصيلة كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 800 ألف و38 ألف حالة وفاة