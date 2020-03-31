أسباب رفض عدة دول المعدات الصينية لمكافحة وباء كورونا العالمي

أعلنت العديد من حكومات الدول الأوروبية عن رفضها المعدات الصينية الصنع، التي قد تم تصميمها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث أن الآلاف المعدات الصينية التي تتمثل في الأقنعة الطبية ومعدات الاختبار لا تتطابق مع المعايير المطلوبة، كما أن بعض منها به عيوب تصنيع، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها السلطات التركية، والاسبانية، والهولندية.

ما هي عيوب المعدات الصينية لمواجهة كورونا؟

بحسب التصريحات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الهولندية، فقد تم سحب 600 ألف قناع للوجه، كما كانت تلك الأقنعة ضمن شحنة قد وصلت من الدولة الصينية يوم 21 من شهر مارس لعام 2020، قبل أن يتم توزيعها على الفرق الطبية العاملة على الخطوط الأمامية.

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وأكد المسؤولين في وزارة الصحة الهولندية أن تلك الأقنعة لم تكن مناسبة، ولم تعمل على النحو المطلوب، على الرغم من وجود شهادات جودة مرفقة بتلك الشحنة من أقنعة الوجه، على الفور فقد قررت السلطات الهولندية تعليق استخدام تلك المعدات الصينية، والامتناع عن توزيعها تبعاً لما جاء في البيان الرسمي الهولندي.

كما واجهت الدولة الإسبانية نفس المشاكل مع المعدات الصينية الخاصة بالاختبار، التي كانت قد طلبتها من شركة صينية، حيث أعلنت الدولة الإسبانية أنها قد قامت بشراء مئات الآلاف من وحدات الاختبار في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ولكنها كشف بعد أيام أن ما يقرب من 60 ألف شخص لم يتمكنوا من التأكد على نحو دقيق مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا أم لا.

أعلنت السفارة الإسبانية بالصين عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أن الشركة الموردة لـ معدات الاختبار التي تسمى “شنجن بيو ايزي Shenzhen Bioeasy”، لا تمتلك ترخيص رسمي من السلطات الطبية في الصين لبيع تلك المنتجات الطبية، وأضافت أن مواد أخرى قد تبرعت بها حكومة الصين لمجموعة “علي بابا” لبيع التجزئة والتي لم تتضمن منتجات شركة شنجن بيو ايزي.

تركيا معدات الاختبار الصينية لم تكن دقيقة على النحو المطلوب

وأعلنت الدولة التركية أنها وجدت أن بعض من معدات الاختبار الصينية التي قد تم الحصول عليها من قبل أحد الشركات الصينية لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، على الرغم أن ما يقرب من 350 ألفا منها عملت بشكل جيد للغاية.

ووردت بعض المزاعم عن وجود عيوب في تلك المعدات الصينية الطبية، بعدما حذر منتقدون من أن دولة الصين ربما تستخدم وباء كورونا المستجد لزيادة نفوذها في العالم.

وخلال الأسبوع السابق، حذر جوزيف بوريل الدبلوماسي البارز بالاتحاد الأوروبي، من وجود “مكوّن من الجغرافيا السياسية، قد يتضمن الصراع على النفوذ، من خلال سياسات الكرم”، وأضاف أن “الدولة الصينية تروج بشكل قوي لرسالتها القائلة بأنها تعد شريك مسؤول يعتمد عليه، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية”.

حصيلة فيروس كورونا بإسبانيا

أعلنت الدولة الإسبانية أمس الاثنين أنها قد سجلت وفيات 812 حالة خلال 24 ساعة، لترتفع بها حصيلة وفيات فيروس كورونا بإسبانيا إلى 7340 حالة، وسجلت عدد المصابين 85 ألف حالة، وهو رقم أعلى من دولة الصين التي بدأ الفيروس منها للانتشار لمختلف دول العالم.

تتخذ السلطات الإسبانية إجراءات جديدة، حيث قامت بمنع كافة العمال الغير أساسيين من الذهاب للعمل، وسوف تفرض تلك الإجراءات والتدابير الصحية لمدة أسبوعين على أقل تقدير.

حصيلة فيروس كورونا بإيطاليا

تعد الدولة الإيطالية هي أسوأ دول العالم على الإطلاق المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث توفى بإيطاليا إلى الوقت الراهن 10 آلاف شخص، في حين تجاوز عدد المصابين 100 ألف مصاب بفيروس كوفيد 19 إلى الوقت الراهن.

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