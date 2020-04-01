“الحمى القرمزية” قد تتحول إلى وباء عالمي

مخاوف عديدة في الآونة الأخيرة من البكتيريا والفيروسات القاتلة وتحولها إلى ظاهرة عالمية تحصد أرواح الآلاف، وأطلق علماء أستراليين تحذيرات من الحمى القرمزية، بعد إثارة مخاوف من تحولها لوباء عالمي بسبب انتشار البكتيريا القاتلة المسببة لها.

وأكد البروفيسور مارك ووكر من مركز أبحاث الأمراض المعدية الأسترالية، أن هناك سلالة جديدة أكثر فتكا من الحمى القرمزية تسمى M1UK، والتي أسفرت عن العديد من الإصابات حول العالم، بعدما اكتشفت للمرة الأولى في بريطانيا.

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وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قالت إن المجموعة الأولى من المكورات العقدية (أو بكتيريا Strep A) تسبب الحمى القرمزية والتهابات الحلق، وفي حالات نادرة جدًا، المرض الغزوي ، حيث تدخل البكتيريا المكورات العنقودية إلى مجرى الدم أو الأنسجة ويمكن أن تسبب الإنتان والصدمة السامة، ويحتاج المصابون بها للعزل التام إذ أن المرض معدي للغاية، والتوجه للطبيب على الفور.

وكانت المملكة المتحدة، شهدت ارتفاعا في إصابات الحمى القرمزية التي تم الإبلاغ عنها هذا الشتاء، بعدما أصيب نحو 10433 حالة حتى الآن، أمام 7519 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.