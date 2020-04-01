مدير منظمة الصحة العالمية يعبر عن قلقه من سرعة انتشار فيروس كورونا حول العالم

أعرب تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية عن قلقه الشديد من السرعة الزائدة التي ينتشر بها فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم، بالرغم من الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها بعض الدول منذ لحظة تفشي الفيروس وحتى الآن.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن المنظمة سوف تعمل جاهدة على مساعدة جميع دول العالم، من أجل احتواء والسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره بشكل أكبر في الأشهر القادمة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن المنظمة سوف تقوم بتزويد السلطات الصحية في كل دول العالم بكافة المعلومات اللازمة، إضافة إلى مختلف الأبحاث الطبية حتى تحاول كل دولة التوصل إلى علاج فعال من أجل القضاء على فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية في حديثه على أن الهدف الرئيسي للمنظمة في الوقت الحالي هو توفير كل المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تتمثل هذه المعدات في أجهزة التنفس الصناعي إضافة إلى الكمامات.

وأضاف أيضاً أن الأسابيع الخمسة قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بأكمله، وهو نفس الحال أيضاً بالنسبة إلى أعداد الوفيات على أمل السيطرة على ذلك العدد واحتواء الفيروس في أقرب وقت ممكن لكي تعود الحياة إلى طبيعتها.

إقرأ أيضاً: تعرف على معنى إضافة فيروس كورونا إلى جدول الأمراض المعدية