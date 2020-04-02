“الداخلية السعودية” تفرض الحظر بشكل كامل على مكة والمدينة حتى إشعار آخر

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه تقرر منع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل كلي على مدار 24 ساعة وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضح المصدر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة اتجهت لتشديد الإجراءات في مواجهة تفشي فيروس “كورونا”، وذلك تنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، وبناء عليه تقرر أن يمنع التجول في أرجاء المدينتين يومياً على مدار 24 ساعة مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها وحتى إشعار آخر، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8 / 8 / 1441 هـ.

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وأضاف المصدر، أنه يسمح في أضيق الحدود للسكان الخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين على أن يكون ذلك في نطاق الحي السكني المقيم فيه خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا، ويسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وناشدت “الداخلية” المواطنين أن يكون الخروج للكبار فقط في الضرورة القصوى فقط والحرص على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى، كما يمنع ممارسة أي نشاط تجاري في الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

ويقتصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية على أن يكون الراكب شخصا واحدا فقط إضافة إلى قائد السيارة لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى، ويفضل الاعتماد على خدمات التوصيل السريع خلال التطبيقات الذكية لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.