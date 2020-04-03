الصحة العالمية تدعو دول الشرق الأوسط لسرعة التحرك من أجل احتواء فيروس كورونا

حرصت منظمة الصحة العالمية على دعوة دول الشرق الأوسط لضرورة التحرك بشكل أسرع، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة لمحاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في المرحلة القادمة.

وأكد أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط اليوم الجمعة أن المنظمة لاحظت ارتفاعاً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية سواء في أعداد المصابين أو حتى في أعداد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الارتفاع يجب أن يجعل حكومات الشرق الأوسط تعمل جاهدة من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا المستجد، وخاصة لأن الأنظمة الصحية في معظم دول الشرق الأوسط يُعتبر ضعيفاً للغاية ولن يكون قادراً على تحمل الكم الكبير من أعداد المصابين مما قد يؤدي بدوره إلى حدوث كارثة.

وشدد أحمد المنظري في حديثه على أن دول مثل جيبوتي والصومال إضافة إلى باكستان وأيضاً أفغانستان تُعد أكثر الدول المعرضة لخطر انتشار فيروس كورونا في الفترة المقبلة، مطالباً في الوقت ذاته الحكومات بضرورة إتباع كافة التوجيهات التي تنشرها منظمة الصحة العالمية بصفة دائمة.

وأضاف أيضاً أن هذه الدول يجب أن تكثف من حملات التوعية بخصوص غسل اليدين والحرص على النظافة الشخصية لكل مواطن إضافة إلى الحجر الصحي في حالة الشعور بأعراض المرض.

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