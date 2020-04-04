“يحدث نادرا”.. أطباء يحذرون من تسبب فيروس كورونا المستجد بتلف في الدماغ

أعلن عدد من العلماء، أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” يمكنه أن يؤثر على القوى العقلية في بعض الحالات حيث يغزو الدماغ مباشرة في بعض الحالات النادرة، ما يسبب الالتهاب، موضحين أن ذلك الاكتشاف أجروه باحثون في نظام “هنري فورد” الصحي أثناء علاج امرأة تبلغ من العمر 58 عاما، اختُبرت إيجابيا بـ Covid-19.

وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم، ظهرت الأعراض المعروفة على السيدة، من سعال ودرجة الحرارة المرتفعة، ولكن المريضة بدأت في الشعور بالارتباك والتعب، وعندما فحص الأطباء دماغها بالرنين المغناطيسيظهرت آفات غير الطبيعية في دماغها. وهذا يؤكد أن المرأة شهدت تطور التهاب الدماغ الناخر الحاد (ANE)، وهي عدوى عصبية مركزية.

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ويعتبر ANE مرض نادر يحدث تلفا في الدماغ (اعتلال دماغي)، يتبع عادة عدوى فيروسية. ورُبط سابقا بالعدوى، مثل الإنفلونزا وجدري الماء والفيروس المعوي، ولكن الأطباء يعتقدون الآن أنه يمكن أيضا أن يرتبط بفيروس كورونا الجديد، كما أن تبك السيدة واحدة من الحالات التي أجرى عليها الأطباء أبحاثهم.