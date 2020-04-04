بعد تفشي “كورونا” عالميا.. تعرف على الدول الخالية منه على كوكب الأرض

مع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في العديد من دول العالم منذ بدأ في الانتشار في الصين وانتقل منها إلى العديد من دول العالم، فحسبما ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أصيب حتى الآن 193 دولة بالفيروس، ولكن هناك 18 دولة لم تسجل ظهور أي إصابات حتى الآن، ولكن يرجح الخبراء أن يكون أسباب ذلك بسبب عدم التبليغ حيث من أبرز تلك الدول هي اليمن وكورويا الشمالية، وهناك بعض الدول الصغيرة لم يظهر فيها الفيروس بسبب كونها جزر صغيرة وزوارها أعدادهم قليلة، ورجحت بيانات الأمم المتحدة أن عدد تلك الدول حوالي 7 من بين 10 دول تعتبر خالية من كورونا، كون تلك الدول تعتبر معزولة ذاتيا كونها جزر بعيدة.

وحسبما قالت بي بي سي، تقع جزيرة ناورو في المحيط الهادي على بعد نحو 200 ميل من أقرب أرض إليها، وهي أراضي جزيرة بانابا، وجزء من كيريباتي. وأقرب مدينة كبيرة تربطها بها رحلات طيران هي بريسبان التي تقع على بعد 2500 ميل إلى الجنوب الغربي منها، وتعد تلك أصغر دولة عضو في الأمم المتحدة من حيث المساحة بعد موناكوو ويزيد عدد سكانها قليلا عن 10 آلاف نسمة.

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