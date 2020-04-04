الصحة العالمية: عدد مصابي كورونا في إيطاليا قد يبلغ 12 مليون شخص

قال ممثل إيطاليا بمنظمة الصحة العالمية فالتير ريتشاردي، إن عدد مصابي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الحقيقي، في بلاده قد يصل إلى نحو 12 مليون مصاب.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان منها، أن عدد مصابي الفيروس بلغ خلال 24 ساعة فقط أكثر من 76 ألف شخص على مستوى العالم، مشيرة إلى أن عدد الحالات وصلت إلى نحو 5 آلاف حالة، وهو ما رفع عدد المصابين إلى 972 ألفًا و640 شخصا، ووصلت نسبة الوفيات إلى نحو50 ألفا و325 حالة وفاة، حتى أمس.

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وأوضحت المنظمة أن معظم عدد المصابين والوفيات كانت في أوروبا، حيث بغ عدد المصابين بالفيروس نحو 542 ألفًا و145 مصابا، ووصلت الوفيات إلى نحو 37 ألفًا و106 حالات وفاة، وحلت الأمريكتان في المرتبة الثانية بـ246 ألفا و473 مصابا، ونحو 5 آلاف و600 حالة وفاة.