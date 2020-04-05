ترامب يعلن 6 ولايات أمريكية مناطق كوارث كبرى لتفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، 6 ولايات مناطق كوارث كبرى لانتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” فيها بصورة كبيرة.

وقال ترامب إن الولايات الستة هي: “ويسكونسين، ونبراسكا، ومين، ونيفادا، وأريزونا، ويوتا”، وذكر البيت الأبيض أن الرئيس وجه بتوفير المساعدات الفيدرالية للمناطق المتضررة في الولايات الستة.

Advertisements

وأكد البيت الأبيض أنه بموجب قرار ترامب سيجرى اتخاذ كل التدابير الطارئة في المناطق المتضررة، وعيَّن مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بوزارة الأمن الداخلي بيت جينور، مسؤولين من أجل التنسيق الفيدرالي لعمليات التعافي داخل الولايات الستة.

يشار إلى أن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 300 ألف حالة، إضافة إلى أكثر من 8100 وفاة، بحب ما أفادت به جامعة جونز هوبكنز، مساء السبت.

وأكدت الجامعة إن هناك نحو 300 ألف و915 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، كما بلغ عدد الوفيات نحو 8 آلاف و162 حالة.