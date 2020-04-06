إيران تهاجم الصين بسبب انتشار فيروس كورونا

وجَّه المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، لوما إلى الصين بشأن عدم إبلاغها العالم بخطورة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، واتهمها بإخفاء عدد ضحاياها الحقيقي، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن الصين قدمت مزاحا مؤلما للعالم، من خلال أرقام وإحصاءات أعلنتها بشأن وفيات ومصابي كورونا، مشيرا إلى أن البلدان التي تفشى فيها الفيروس، ظنت بأنه أخف من الإنفلونزا بالنظر لتصريحات بكين إلا أنه ثبت أن الأمر عكس ذلك.

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وأضاف أن عدد المصابين والوفيات في طهران بدأ في بالتراجع، مشيرا إلى أنه يجب توقع ارتفاع العدد نتيجة لعودة السكان وفتح المحال مع انتهاء عطلة عيد النوروز: “عند عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والاستخفاف بالموضوع، فإن الوباء يمكن أن يبدأ مرة أخرى في العاصمة”.

يشار إلى أن عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا وصل إلى نحو 3 آلاف و603 حالات، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 58 ألفا و226 حالة.