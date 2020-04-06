إصابة أنثى النمر نادية بفيروس كورونا

أعلنت حديقة حيوان “برونكس” في مدينة نيويورك الأمريكية، إصابة “نادية” وهي أنثى نمر، لتكون نادية أول نمر يثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت حديقة الحيوان، في بيان صدر عنها، أن التحاليل التي أجريت لأنثى النمر “نادية” البالغة نحو 4 سنوات، ثبتت أنها إيجابية للفيروس القاتل، بعدما لاحظ القائمون على الحديقة معاناتها من سعالٍ جاف.

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وأخذت الحديقة عينات من “نادية” واختبرتها، بعدما ظهرت عليها الأعراض إضافة إلى 5 نمور وأسود أخرى بالحديقة، وهي أعراض تخص وجود مشكلات في الجهاز التنفسي.

وأوضحت الحدبقة أن من غير المعروف حتى الآن كيف سيتطور فيروس كورونا عند الأسود والنمور والفهود، لأن أنواع الحيوانات المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة، بحسب ما أورده موقع “سي إن إن”.

وذكرت مصادر بالحديقة أن الفيروس القاتل انتقل إلى نادية عن طريق موظف مصاب بكورونا لم تبد عليه أعراض المرض، خلال رعايتها، وأغلقت حديقة حيوان برونكس أمام الجمهور منذ 16 مارس.