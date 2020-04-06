جائحة كورونا توقعها جورج بوش قبل 15 عاماً من الآن .. تعرف على التفاصيل

كشفت شبكة “ABC” الأمريكية عن تفاصيل مثيرة للغاية بخصوص تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي سابقاً جورج بوش، والتي تحدث فيها عن ضرورة استعداد العالم بأكمله لمواجهة انتشار الأوبئة التي تظهر مع مرور كل 100 عام.

وأكدت الشبكة أن جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً كان يتوقع خلال عهده أن ينتشر في العالم بأكمله فيروس يقضي على أرواح ملايين من البشر، وذلك عقب قيامه بقراءة كتاب عن جائحة الإنفلونزا التي ضربت العالم في عام 1918 وتسببت وقتها في وفاة عدد هائل من الناس.

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وأشارت أيضاً إلى أن الرئيس الأمريكي سابقاً طالب وقتها مستشارته للأمن الداخلي في البيت الأبيض بضرورة قراءة ذلك الكتاب، إضافة إلى ضرورة إعداد خطة شاملة حتى تكون أمريكا قادرة على مواجهة ذلك النوع من الأوبئة القاتلة.

وشددت الشبكة على أن الحكومة الأمريكية بدأت وقتها بالفعل في تنفيذ هذه الخطة وتم صرف عليها مليارات الدولارات، علماً بأن الخطة كانت تشمل تطوير المعامل الطبية من أجل خلق اللقاح والعلاج المناسب في أسرع وقت ممكن لتفادي الخسائر في الأرواح البشرية.

وأضافت أيضاً أن تمويل هذه الخطة قد توقف مع مرور السنوات الماضية في ظل ظهور عدة أزمات جديدة على السطح، ويجب الإشارة إلى أن توقع جورج بوش لانتشار ذلك المرض كان قبل 15 عاماً من الآن.

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